Corpo de Bombeiros precisou resgatar as vítimas que ficaram presas nas ferragens após a colisão - Reprodução/Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros precisou resgatar as vítimas que ficaram presas nas ferragens após a colisãoReprodução/Corpo de Bombeiros

Publicado 09/11/2021 10:10 | Atualizado 09/11/2021 10:22

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão resultou na morte de uma mulher de 55 anos e de suas duas netas, de um mês e 11 anos, na noite desta segunda-feira, 8. As vítimas ficaram presas nas ferragens e o Corpo de Bombeiros foi até a BR-222, em Sobral, no interior do Ceará, para efetuar o resgate. Outros dois passageiros foram socorridos em estado grave e cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo as informações do G1, os dois veículos não visualizaram o caminhão tentando fazer uma conversão próximo a uma curva da rodovia e por isso acabaram colidindo em sua lateral. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, ainda, que o acidente ocorreu por volta das 18h15 no distrito de Aprazível.

As vítimas foram identificadas como Maria da Silva Moura, e as netas Ana Sofia Soares Moura Nascimento, que completaria dois meses de vida nesta quarta-feira, 10, e Nicoly Dávila Braga de Souza, de 11 anos. Ao todo, cinco pessoas estavam no carro, inclusive a mãe da bebê, Núbia da Silva Soares, e outra criança, de 7 anos, que foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Sobral.

As outras cinco pessoas que estavam no outro veículo ficaram feridas, mas tiveram somente ferimentos leves. O motorista do caminhão, por sua vez, foi conduzido para a delegacia para ser ouvido.