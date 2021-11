A estudante de Medicina, Rithiele Souza Silva, de 27 anos, alegou ter sido vítima de injúria racial em shopping do Distrito Federal - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/11/2021 13:28

Brasília - A estudante de medicina, Rithiele Souza Silva, alegou ter sofrido um caso de injúria racial dentro de um shopping, em Brasília. A Polícia Civil investiga o caso e já tem acesso às câmeras de segurança que registraram o momento, que ocorreu no dia 14 de outubro. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 11.

A mulher de 27 anos afirma ter sido ofendida por uma idosa de 77 anos que estava em uma fila de um caixa eletrônico, após pedir que a mulher respeitasse o distanciamento. De acordo com a Rithiele, a suspeita é uma servidora pública federal e que não teve o nome informado.

"No vídeo, ela [idosa] chega próximo ao caixa e começa a me agredir verbalmente. É a hora que eu viro meio incrédula, não acreditando no que ela está falando. Foi na hora que ela falou: 'vocês negros de [cidade] satélite não sabem mexer nisso [no caixa eletrônico]'. Eu fico incrédula, parada, e falo: 'a senhora sabe o que está falando, que isso é racismo? Aí é nessa hora, ela bate no peito e fala: 'Eu sou racista mesmo' ", conta Rithiele.

A jovem relatou que respondeu à insinuação da idosa, informando que é estudante de medicina na Universidade de Brasília (UnB), mas, que continuou a ser hostilizada pela mulher. "Ela olhou pra mim de cima para baixo e falou: Até parece".

A estudante de medicina também relata que o inquérito na delegacia ainda não foi concluído, mas que a idosa foi ouvida e afirmou que não cometeu crime.

No dia da discussão, a estudante conta que evitou que a mulher saísse do shopping e diz que pediu por ajuda. Equipes de seguranças e a Polícia Militar foram até o local.

De acordo com Rithiele, a idosa mentiu a idade e afirmou ter 85 anos, e com isso, os policiais afirmaram que não a encaminhariam à delegacia por conta da idade avançada. Porém eles pegaram os dados pessoais da suposta agressora para que a estudante pudesse registrar um boletim de ocorrência na delegacia.

A 5ª DP (Asa Norte) está investigando o caso como injúria racial. Rithiele diz que vai entrar na Justiça contra a idosa.

"Quero Justiça, ainda mais agora sabendo que ela é estudada. Ela sabia o que estava fazendo. Essa agressão foi maior do que eu percebi no momento. Isso é crime. Não importa a idade, a cor, o gênero. Se você comete um crime, você tem que responder por ele", afirmou Rithiele.