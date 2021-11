Político atropelado pela própria caminhonete morre após mais de um mês internado - Reprodução

Publicado 16/11/2021 20:11 | Atualizado 16/11/2021 20:15

Curitiba - Adilson Pessoa Corpa (PP), vice-prefeito de Goioerê, no Paraná, morreu nesta terça-feira (16). O político veio a óbito após passar um mês internado depois de ser atropelado pela própria caminhonete.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o político foi prensado pela caminhonete contra um pilar quando chegava em casa. O acidente aconteceu no dia 4 de outubro, quando ele abriu o portão eletrônico e acabou descendo do veículo para pegar o cachorro da família, que havia fugido.

De acordo com a prefeitura, Adilson, 74 anos, não resistiu as complicações de uma infecção generalizada decorrente do acidente.

O velório aconteceu hoje no Ginásio 10 de agosto. Já o enterro ocorrerá às 10h de quarta-feira (17), no Cemitério municipal de Goioerê.