O Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto HelenoFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 20/11/2021 13:50 | Atualizado 20/11/2021 13:59

A denúncia de que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, teria orientado manifestantes pró-governo a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) está entre os assuntos mais comentados no Twitter neste sábado. A declaração foi dada pela ex-apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, Sara Winter.

"Ele pediu para deixar de bater na imprensa e no (então presidente da Câmara, Rodrigo Maia) e redirecionar todos os esforços contra o STF", disse Sara, em entrevista à revista IstoÉ.

Segundo ela, Bolsonaro tinha influência direta sobre os manifestantes reunidos no autoproclamado "acampamento dos 300". Eles eram orientados, no entanto, a desferir os ataques àqueles que o Planalto considerava como opositores sem mencionar o nome do presidente, para evitar que a repercussão respingasse sobre ele.

"Não tem mais como defender Bolsonaro. Mas se ele pedir para os bolsonaristas comerem merda, as pessoas vão comer", disse a ativista. Ela afirma temer por represálias do Planalto e que pretende se mudar com o filho para o México.