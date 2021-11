Segundo o presidente do PSDB paulistano, Fernando Alfredo, muitos filiados não conseguiram baixar o aplicativo por terem celulares antigos, sem memória ou mesmo por não terem pacotes dados - Reprodução

Publicado 21/11/2021 19:12

Brasília - O PSDB decidiu suspender a votação remota das prévias que escolherão o candidato do partido à Presidência da República. A decisão foi anunciada após uma reunião entre o presidente da sigla, Bruno Araújo, com os três candidatos internos: os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-senador Arthur Virgílio. Uma nova data para a reabertura do processo eleitoral ainda será informada.

A votação remota das prévias tucanas foi marcada neste domingo, 21, por instabilidade no aplicativo. Tucanos de peso como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não conseguiram votar.

Os votos presenciais, depositados neste domingo em urnas eletrônicas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, por sua vez, foram computados com sucesso. A totalização dos votos remotos e presenciais deve ocorrer apenas ao final do processo de votação, diz o PSDB.

"Os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo, junto com os candidatos, em que momento o processo será retomado", afirma a legenda, em nota. "O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022."

De acordo com o comunicado oficial do PSDB, o processo de votação em aplicativo está pausado por questões técnicas, porque a plataforma não teria comportado a demanda.

"A integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas", esclarece a sigla. "Todos os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo estão válidos e serão computados."

Veja a nota do PSDB na íntegra:

"O PSDB concluiu, às 18h deste domingo, o processo de votação em urna eletrônica para a escolha do candidato do partido à presidência da República.

O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes das prévias.

Os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo, junto com os candidatos, em que momento o processo será retomado.

O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022.

Os votos recebidos tanto pelo aplicativo quanto por meio das urnas eletrônicas ao longo deste domingo serão totalizados ao final do processo de votação.

A integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas.

Todos os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo estão válidos e serão computados."