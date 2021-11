Investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Porto Murtinho e será encaminhado à custódia da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN) - Divulgação

Publicado 22/11/2021 17:25

Mato Grosso do Sul - Na sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu um professor, de 28 anos, da rede municipal de ensino de Porto Murtinho (MS), suspeito de estuprar uma aluna de 13 anos. A prisão foi efetuada na sexta-feira, 19, e ele deve responder por prática de estupro de vulnerável.

A investigação iniciou após o desaparecimento da adolescente há duas semanas. Durante a investigação, apurou-se que a vítima teria fugido de sua residência para ir à casa do docente, com quem se relacionaria há aproximadamente um ano. As diligências apontaram que o investigado também se relacionaria com outras alunas, utilizando-se de sua função para seduzi-las.



Desse modo, ante o evidente perigo à ordem pública, a autoridade policial de Porto Murtinho representou pela prisão preventiva do investigado, o que foi deferido pelo juízo desta Comarca na tarde desta sexta-feira. Com o mandado em mãos, o SIG de Porto Murtinho iniciou diligências visando a localizar o suspeito, logrando êxito em encontra-lo poucas horas após a expedição.



O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Porto Murtinho e será encaminhado à custódia da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN).