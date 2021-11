Parte da calçada às margens do Rio Cachoeira cedeu e 33 pessoas ficaram feridas. - Reprodução/Twitter

Uma calçada desabou e pessoas caíram no rio Cachoeira, em Joinville, no Norte catarinense, na noite de segunda-feira, 22. O acidente aconteceu durante uma apresentação de Natal. A prefeitura informou que não há vítimas em estado grave e que 33 pessoas estavam envolvidas no desabamento. Um vídeo mostra o momento exato do acidente.



De acordo com a prefeitura, 21 adultos e 12 crianças foram encaminhadas para o Hospital Municipal São José e para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria. "Nenhum paciente teve ferimentos graves e o quadro de todos foi considerado estável", disse em nota.

Apesar do acidente, o evento continuou. Logo após o recomeço do evento, o prefeito Adriano Silva iniciou sua fala repassando informações sobre o ocorrido para a população, agradecendo os profissionais que trabalharam no atendimento por todos estarem bem.



“Agradecemos por não ter nenhuma pessoa em estado grave e também pelo pronto-atendimento que foi prestado para todas as vítimas,” afirmou o prefeito.