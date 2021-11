Imagens da câmera que mostram a babá sufocando o bebê - Reprodução

Publicado 23/11/2021 18:09 | Atualizado 23/11/2021 18:14

Brasília - A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu na última segunda-feira (22) uma jovem 18 anos acusada de maltratar um bebê de cinco meses. A denúncia foi feita pela mãe da criança. De acordo com os policiais militares, a mãe da criança soube das agressões após assistir às filmagens da câmera de segurança que havia na residência.

No vídeo divulgado pela PM, é possível ver a funcionária tentando fazer o bebê parar de chorar. Ela coloca a criança dentro do carrinho, mas ao perceber que o bebê continuava o choro, a mulher deitou a criança no sofá e, logo em seguida, o sufocou com o cobertor. No fim, a babá coloca a criança no colo.

''Os policiais foram até a casa da babá, no Cruzeiro Velho, onde a mãe fez o reconhecimento, enquanto o pai da criança foi à delegacia fazer o registro da ocorrência, levando o bebê, que aparentemente não tinha lesões'', informou em nota a PM-DF.

Após os policiais encontrarem a babá, a mulher foi conduzida à delegacia, que foi presa em flagrante pelo crime de maus-tratos.