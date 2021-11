O Idoso de 63 anos realizou dezenas de disparos em posto de saúde no Tocantins - Divulgação: PM

Publicado 25/11/2021 15:32

Um homem de 63 anos foi preso pela Polícia Militar como suspeito de entrar em um posto de saúde na cidade de Santa Maria do Tocantins, região centro-norte do estado. O atirador fez dezenas de disparos contra as pessoas que estavam no local e uma enfermeira acabou sendo atingida na mão.

O ataque foi registrado na tarde desta quarta-feira, 24, e segundo a polícia, testemunhas contaram que o alvo do suspeito seria um médico que atende na unidade.

Depois dos disparos, o suspeito fugiu em uma caminhonete e foi encontrado aproximadamente 45 minutos após o crime por PMs do 3º Batalhão da Polícia Militar de Itacajá. O homem estava transtornado e aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas.

Foram encontradas com o idoso uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e dezenas de munições dos dois calibres. Além disso o homem também portava um dispositivo que dispara flechas conhecido como "besta", além de três flechas com pontas de ferro afiadas.

Na caminhonete ainda foram encontrados um litro de cachaça e remédios de uso controlado. O atirador foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio qualificado, disparo de arma de fogo, ameaça e desacato.

O suspeito, que não tinha passagens pela polícia, foi encaminhado para o presídio. A Polícia Científica foi chamada e realizou a perícia no local dos tiros.