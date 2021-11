Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - Alan Santos/PR

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Alan Santos/PR

Publicado 26/11/2021 15:53 | Atualizado 26/11/2021 15:54

Brasília - Em cerimônia de formatura de oficiais da Aeronáutica nesta sexta-feira (26), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse a sargentos que o Brasil vive um momento de 'perda de liberdades' e pediu para que os oficiais sejam "vigilantes" sobre a situação do país.



"Devemos estar vigilantes, pensar no que de pior pode acontecer conosco e estar vigilantes", disse Bolsonaro.



"O que de mais importante e valioso querem nos roubar, e não é de hoje? Não é nosso ouro, nosso nióbio, nossas terras, nossa biodiversidade, nossa água ou nosso espaço. É a nossa liberdade, algo muito, mas muito mais sagrado que a nossa própria vida."



A cerimônia de promoção de servidores da Aeronáutica contou com a presença de ministros militares do governo, como Walter Braga Neto (Defesa) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-geral da Presidência).