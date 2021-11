A expectativa é que Angra volte a ter grandes eventos com a diminuição dos números da pandemia de Covid-19 - Foto: PMAR

A expectativa é que Angra volte a ter grandes eventos com a diminuição dos números da pandemia de Covid-19Foto: PMAR

Publicado 27/11/2021 11:15

Por mais um ano, cearenses não poderão aproveitar a tradicional "Festa da Virada", no aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, por causa da pandemia de covid-19. A decisão foi confirmada e anunciada pelo Governador do Ceará, Camilo Santana, nesta sexta-feira, 26. A proibição se estende a qualquer grande evento de réveillon em todo o Estado.

Com isso, as festas seguem o planejamento já disposto nos decretos estaduais anteriores que, a partir do dia 16 de dezembro, permite 2,5 mil pessoas em ambientes fechados e 5 mil em ambientes abertos, com controle de acesso e exigência do passaporte da vacinação.

"Tomamos essa iniciativa por absoluta prudência, responsabilidade e respeito, de forma prioritária, à vida dos nossos irmãos cearenses. Não descansarei enquanto não vacinarmos toda a população cearense", disse o governador durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

Outra decisão é que os estabelecimentos que ainda mantêm restrições de capacidade - como as academias, os cinemas e teatros - poderão ampliar a capacidade em sua totalidade, desde que passem a exigir o passaporte da vacinação. Fica a critério do empreendimento.

Sobre o Carnaval, o governador tem a mesma opinião e afirmou que devem seguir a mesma linha de pensamento. Entretanto, essa questão será discutida somente no futuro.