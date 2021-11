Ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça foi indicado por Bolsonaro para substituir Marco Aurélio de Mello no STF após aposentadoria - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 27/11/2021 22:08 | Atualizado 27/11/2021 22:11

Brasília - Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) marcou para a próxima quarta-feira (1º) a sabatina de André Mendonça. O ex-ministro da Justiça é indicado à vaga do Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Marco Aurelio Mello. As informações são da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

A decisão a respeito do nome de Mendonça para o cargo acontece mais de quatro meses depois do presidente Jair Bolsonaro indicá-lo para a cadeira na Corte.

A estratégia de Alcolumbre vinha sendo segurar a sabatina para resistir à indicação. Embora o cenário esteja nebuloso e com perspectiva de votação apertada, os governistas acreditam que Mendonça será aprovado na CCJ.