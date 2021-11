Publicado 29/11/2021 13:59 | Atualizado 29/11/2021 15:31

Criada há dois anos, a Rede Governança Brasil (RGB) reúne cerca 400 voluntários que atuam em diferentes temáticas para fomentar mecanismos de liderança, estratégia e controle na administração pública brasileira. É por meio da governança que se tem as diretrizes para implementar ações que impactam a população, como a prestação de serviços de saúde e educação, além das obras públicas, por exemplo.

Uma iniciativa inovadora da RGB, foi a criação de um programa de mentoria para prefeitos. As três primeiras turmas contam com representantes eleitos de 12 municípios: Arinos/MG, São Miguel das Missões/RS, Rio Grande/RS, Londrina/PR, São José/SC, Diamantina/MG, Ouro Branco/MG, Belo Vale/MG, Varzelândia/MG, Canguçu/RS, Parauapebas/PA e Jaru/RO.

“A mentoria de governança para os municípios visa orientar os gestores sobre os mecanismos de liderança, estratégia e controle para alcançar os objetivos organizacionais. A proposta é levar conhecimento de alta qualidade, especialmente em cidades que ainda carecem de um sistema de governança”, explicou a coordenadora do Comitê de Governança na Prática da RGB, Luana Lourenço.

O fundador e embaixador da RGB é o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que no período quando ocupou a presidência da Corte de Contas (2013/2014) verificou a necessidade de uma atuação mais preventiva e voltada para governança. Com um pequeno grupo de profissionais com interesses em comum foi criada em 07 de julho de 2019 a associação sem fins lucrativos, que hoje está presente em presente em 22 estados e no Distrito Federal/DF, além de países como Argentina, Portugal, Itália e Peru.

"A capacidade que os governos têm de avaliar, direcionar e monitorar a gestão das políticas e serviços públicos é condição estruturante para trazer melhor competitividade dos produtos brasileiros no cenário internacional e maior nível de confiança no aspecto político, econômico e social nos mercados, capaz de atrair investimentos internos e externos com maior facilidade", explicou Nardes sobre a importância da governança em aspectos econômicos e credibilidade internacional.

Dentro do planejamento estratégico da RGB estão previstas, até 2025, em torno de 500 ações focadas em governança, todas realizadas pelos voluntários da rede, distribuídos em 39 comitês temáticos e grupos de trabalho. Alguns temas importantes são compliance, gestão de riscos, proteção de dados, infraestrutura, educação, contratações públicas, inovação, sustentabilidade, agropecuária e outros assuntos que se conectam com o propósito da rede colaborativa.

Além de cartilhas, e-books e eventos de capacitação presenciais e online, a entidade criou como incentivo aos gestores públicos o Prêmio RGB, que terá a sua segunda edição no dia 16 de dezembro. No ano passado, os órgãos reconhecidos com nível de excelência em governança foram a Controladoria Geral da União, a Agência Nacional de Aviação Civil e o Banco Central.

Para saber mais sobre a Rede Governança Brasil, acesse o site www.rgb.org.br.