Enem 2021: Inep divulga o gabarito das provas - Divulgação

Enem 2021: Inep divulga o gabarito das provasDivulgação

Publicado 01/12/2021 15:22 | Atualizado 01/12/2021 17:05

O exame foi aplicado nos dois últimos domingos, 28 e 21 de novembro. As notas finais de todos os candidatos do Enem 2021 serão anunciadas em 11 de fevereiro de 2022. Para os "treineiros", inscritos da 1ª ou da 2ª série do ensino médio que realizam a prova para testar conhecimentos, o boletim individual será publicado 60 dias após a divulgação dos resultados.



Segundo o Inep, uma questão da prova de matemática e suas tecnologias foi cancelada, mas isso não deve influenciar na nota final do aluno. Isso porque ela é calculada de acordo com a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade e, ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item.



Na hora de conferir o gabarito, é importante atentar-se à cor, ao número e ao formato da prova (impressa ou digital) realizada pelo aluno.

*Com informações do Estadão Conteúdo