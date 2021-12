Power Point feito pelo procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol - Reprodução Twitter

O ex-procurador e ex-coordenador da Lava-Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, falou que a exibição do Powerpoint durante a primeira denúncia movida pela força-tarefa contra Lula, em 2016, foi um "erro de cálculo". Em entrevista ao Flow Podcast, publicada na última segunda-feira, 29, Deltan declarou que já tinha feito usado o PowerPoints em apresentações anteriores.



"Aí a gente faz a entrevista coletiva do Lula. A gente já tinha feito nas entrevistas anteriores, usando lá apresentações, PowerPoints, a gente já tinha feito várias anteriores, só que não tinha tido aquela repercussão... Foi um erro de cálculo nosso", disse o ex-procurador.

Em 2020, após virar alvo de memes e também de críticas por conta da apresentação, o ex-procurador escapou de uma punição, pedida pela defesa de Lula, por conta justamente do PowerPoint. Segundo a defesa, houve “exposição midiática”, “abuso de poder” e “uso indevido do dinheiro público” na convocação de uma entrevista coletiva para apresentação de denúncia contra o petista no caso do tríplex no Guarujá (SP) em 2016.

Ainda no Flow, o ex-procurador comentou sobre ter buscado o apoio da opinião pública e também sobre as críticas à forma como a Operação Lava-Jato atuou nos casos do ex-presidente.

"A gente buscou sim (o apoio da opinião pública), porque se a gente não tivesse buscado, meu amigo, não tinha existido Lava-jato, tinha parado lá no ano um. Então a gente buscava sim o apoio da opinião pública, a gente dava publicidade, a gente achava que a sociedade merecia saber... Podemos ter errado em algum momento? A Lava-jato pode ter errado, mas se errou, errou fazendo a nossa interpretação da Lei, com a melhor das intenções", completou Dallagnol.