Julgamento de quatro acusados do incêndio na Boate Kiss começou na última quarta-feira - Leandro LV/ Wikimedia Commons

Julgamento de quatro acusados do incêndio na Boate Kiss começou na última quarta-feiraLeandro LV/ Wikimedia Commons

Publicado 04/12/2021 12:14

O julgamento do caso da Boate Kiss chega ao 4º dia neste sábado, quando devem ser ouvidos o empresário e organizador de eventos Alexandre Marques e o sobrevivente Maike Ariel dos Santos. Ao todo, quatro réus respondem por 242 homicídios com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e 636 tentativas de homicídio, em referência à quantidade de feridos após o incêndio que atingiu a casa de shows em janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Acompanhe ao vivo:

Ainda na quarta-feira, um dos quatro réus do caso passou mal antes do início do julgamento no Foro Central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul . O produtor musical Luciano Bonilha Leão, de 44 anos, precisou ser atendido no ambulatório do local. Ao chegar no julgamento, ele não falou com a imprensa, porém deu a seguinte declaração: "Eu não sou assassino".