Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Ricardo Stuckert

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da SilvaRicardo Stuckert

Publicado 07/12/2021 11:46

Brasília - O Ministério Público Federal (MPF) assinou nesta segunda-feira, 6, uma manifestação reconhecendo que o processo que investiga o ex-presidente Lula (PT) por suposta corrupção no caso do triplex no Guarujá prescreveu, o que significa que o político não pode mais ser punido por isso. A base para a decisão foi a anulação dos processos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério Público alegou, por meio de despacho assinado pela procuradora da República Márcia Brandão Zollinger, que o Supremo "decretou a nulidade de todos os atos decisórios" do então juiz federal Sergio Moro, "razão pela qual foram tornados sem efeito todos os atos que consubstanciaram marcos interruptivos da prescrição".

O MPF também argumentou que lula, por ser septuagenário, tem direito a redução do prazo de prescrição pela metade. O petista era acusado de "lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, envolvendo o pagamento de reforma, ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164-A, triplex, e do beneficiário das reformas realizadas".