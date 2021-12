Brasil chegou a 137,6 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid - Divulgação

Publicado 07/12/2021 21:21

Nesta terça-feira, 7, o Brasil chegou a 137,6 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, equivalente a 64,52% da população. É o que aponta o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde

O número de pessoas com ao menos uma dose da vacina é de 159.764 666, correspondendo a 74,9% do total de habitantes do País. Os Estados do Rio de Janeiro e Paraná não registraram a vacinação desta terça. Já o Rio Grande do Sul informou que reduziu primeira dose e aplicação única após "higienização da base de dados".

Nas últimas 24 horas, o boletim registra 1,1 milhão de aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em 145,8 mil pessoas, enquanto 532,2 mil receberam a 2ª aplicação da vacina.

O registro de dose única aparece 611. Já as aplicações de reforço foram administradas em 488,5 mil habitantes, com total de 18,7 milhões de doses aplicadas.

O presidente Jair Bolsonaro se exaltou nesta terça-feira ao comentar a pressão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por mais restrições nas fronteiras para conter a variante Ômicron do coronavírus.