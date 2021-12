Zé Trovão - Youtube / divulgação

Zé TrovãoYoutube / divulgação

Publicado 08/12/2021 13:20 | Atualizado 08/12/2021 13:37

Brasília - A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou para manter a prisão do caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão.

Até o momento, o relator Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Cármen Lúcia se manifestaram contra o pedido feito pela defesa do youtuber para que ele cumpra prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. Ainda falta o voto do ministro Dias Toffoli.

Os ministros julgam um habeas corpus da defesa do youtuber contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão preventiva de Zé Trovão. Por isso, Moraes informou que não irá votar porque o pedido da defesa de Zé Trovão questiona um ato do próprio ministro.

Zé Trovão foi detido no dia 26 de outubro após ser acusado de comandar ameaças às instituições democráticas durante as manifestações organizadas no Sete de Setembro.