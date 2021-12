Anvisa comenta portaria do governo federal com medidas sanitárias - Divulgação/Sergio Lima

Anvisa comenta portaria do governo federal com medidas sanitáriasDivulgação/Sergio Lima

Publicado 09/12/2021 11:33 | Atualizado 09/12/2021 11:41

Brasília - Depois do governo federal publicar uma portaria que estabelece a exigência de quarentena para viajantes não vacinados que chegarem ao país em voos internacionais , nesta quinta-feira, 9, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma nota elogiando a decisão. "A adoção do comprovante de vacina como ferramenta para controle de entrada de viajantes no país é medida que alinha o Brasil a um movimento de alcance global e pavimenta caminho para uma política de fronteiras guiada pela segurança sanitária", diz o texto.

Segundo a agência, "a portaria publicada assume, no modal aéreo, a vacina como eixo central da nova política e mantém a exigência do teste negativo antes do embarque, disposições que espelham, em seu núcleo essencial, as recomendações da Anvisa".

O texto reforçou, ainda, que a previsão de política de testagem antecipada para não vacinados é medida ao alcance e de competência do Ministério da Saúde, mediante avaliação do contexto epidemiológico. "A Anvisa reitera que as medidas de fronteira devem ser reavaliadas permanentemente e revistas a partir dos resultados alcançados e em razão da evolução do cenário epidemiológico", concluiu.

A medida em questão estabelece que viajantes aéreos, brasileiros ou estrangeiros, que chegarem ao Brasil em voo internacional terão que apresentar teste de covid-19 negativo (seja laboratorial RT-PCR ou de antígeno) e comprovante, impresso ou eletrônico, de vacinação a partir deste sábado. Aqueles que não estiverem vacinados, deverão cumprir cinco dias de quarentena no destino final da viagem.