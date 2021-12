Carlos Lula, presidente do Conass - Reprodução

Publicado 09/12/2021 19:35

Para o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, será “impossível na prática” a fiscalização da quarentena de viajantes que chegam ao Brasil sem apresentar o passaporte da vacina.

Em entrevista ao G1, Lula fez a constatação após o anúncio do governo federal, na edição do Diário Oficial da União nesta quinta feira, 9, de que a partir do próximo sábado, 11, viajantes que entrarem no Brasil por via aérea precisarão fazer quarentena de 5 dias se não apresentarem comprovante de vacina

"Há uma diferença razoável entre o que se prevê numa norma e a realidade. Na prática, ao delegar tudo a estados e municípios, podemos ter inviabilizado a possibilidade de vigilância em tempo real dos não vacinados", disse.

De acordo com Lula, as dificuldades estão em receber da Anvisa a lista de passageiros que chegam ao Brasil. "Temos relatos de estados recebendo em dezembro listas de passageiros de novembro." No entanto, o presidente do Conass ainda frisou que “a responsabilidade será do próprio cidadão de se comprometer com o documento assinado na hora do embarque, documento do viajante, onde ele se compromete a fazer essa quarentena”.



Conforma as novas regras, após o isolamento, o turista poderá seguir viagem livremente pelo país. A fiscalização, contudo, terá que ser feita pelas estruturas estaduais e municipais de vigilância sanitária. Além disso, o exame PCR com resultado negativo para Covid-19 continuará sendo exigido.

Não vacinados

Na manhã desta quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou que "equeles que não tiverem tomado a vacina, além de apresentarem os resultados dos testes, deverão cumprir quarentena de cinco dias na cidade do destino final e no endereço indicado na Declaração de Saúde do Viajante, formulário adequado para esse fim, que será enviado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (Cievs) Nacional", informou.

Mais cedo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga afirmou que "as pessoas não podem ser discriminadas entre vacinadas e não vacinadas. É por isso que a portaria estabelece alternativas pra quem livremente optou por não aderir a uma política ou outra que é ofertada pelo SUS", disse o ministro.