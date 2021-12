Policiais militares agredindo homem na Zona Norte de São Paulo - Reprodução/Twitter

São Paulo - Um vídeo divulgado em redes sociais, mostra três homens sendo abordados por policias militares e a agressão a um deles com tapas e chutes por um dos PMs em uma rua do bairro Jardim Brasil, no distrito de Vila Medeiros, Zona Norte de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 9.



No final da abordagem, o homem tem seus documentos devolvidos por um dos PMs. Em seguida, um dos agentes lhe da um tapa, chuta a cabeça da vítima, e a derruba no chão. Pelas imagens, a vítima parece ter ficado desacordada após as agressões. Em seguida, os militares vão embora do local.

Procurado pelo O DIA, o 5º Batalhão de Polícia Militar afirmou que, assim que tomou conhecimento das imagens da abordagem, determinou o imediato afastamento dos policiais envolvidos na ação e a instauração de um inquérito policial militar para a rigorosa apuração dos fatos.

"Polícia Militar repudia veementemente tal ato e reafirma seu compromisso de proteger as pessoas e respeitar as leis, sendo absolutamente implacável contra eventuais desvios de conduta de seus agentes", disse a PM em nota.

Nas redes sociais, internautas criticam a abordagem dos policiais e cobram um posicionamento do governo de São Paulo.

