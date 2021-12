Covid-19: Brasil chega aos 616.457 óbitos após 206 mortes em 24h - Reprodução

Publicado 09/12/2021 18:37 | Atualizado 09/12/2021 18:41

São Paulo - O Brasil chegou aos 616.457 óbitos relacionados à covid-19. O país registrou 206 novas mortes desde ontem, segundo o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A média móvel dos últimos sete dias ficou em 183.



Com relação aos casos, o país teve um acréscimo de 9.278 testes positivos, totalizando 22.186.063 diagnósticos desde o início da pandemia, em março de 2020. A média móvel está em 8.325.

Os números são divulgados pelo Conass, que apura diretamente com as secretarias estaduais de saúde, diariamente.



São Paulo é o estado com mais casos (4.448.466) e mortes (154.638); e já vacinou 84,92% da população com ao menos uma dose, e 77,47% com as duas doses. São 80.232.509 doses aplicadas.



Segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde, até agora, foram 315.180.274 doses aplicadas em todo o país, sendo 159.609.231 de primeira dose e 139.436.680 de segunda dose ou dose única.