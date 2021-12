Marco Zero Recife - Reprodução/Flickr/Prefeitura do Recife Oficial

Marco Zero RecifeReprodução/Flickr/Prefeitura do Recife Oficial

Publicado 12/12/2021 09:43

A variante Ômicron da covid-19 pôs a folia do carnaval de 2022 em cheque e a maioria dos brasileiros concorda com o cancelamento da festa no ano que vem, aponta uma pesquisa inédita da Quaest. Ela foi feita em todo o Brasil entre os dias 2 e 5 de dezembro e constatou que 88% dos entrevistados são a favor de se proibir o carnaval no próximo ano. A informação é do Lauro Jardim.

Entre os evangélicos, o percentual é ainda maior e sobe para 93%. Apenas 9% querem a folia liberada (3% não responderam).

A dois meses e meio do carnaval de 2022, a maioria das capitais do Brasil ainda não se definiu quanto à realização do evento. Em pelo menos 19 cidades e no Distrito Federal, as gestões afirmam que essa decisão será tomada no futuro, mas evitam até estipular um prazo final.

Um exemplo é Salvador, que tem um dos maiores carnavais de rua do país. Apesar das cobranças de entidades ligadas à realização da festa, não há qualquer expectativa de quando um anúncio será feito.

Procurada pelo iG, a assessoria de comunicação da prefeitura da capital baiana disse apenas que a administração municipal solicitou uma audiência com o governo do estado para discutir o assunto.