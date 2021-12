Zé Trovão - Reprodução

Publicado 13/12/2021 18:20 | Atualizado 13/12/2021 18:23

Brasília - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por quatro votos a zero, manter a prisão do caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. O julgamento do habeas corpus feito pela defeza foi encerrado nesta segunda-feira (13) após o voto do ministro Dias Toffoli. Anteriormente, votaram da mesma forma o relator, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Cármen Lúcia.

Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido de participar do julgamento, pois o pedido da defesa de Zé Trovão questiona um ato do próprio Moraes.

A defesa de Zé Trovão queria que ele cumprisse prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. O caminhoneiro bolsonarista está preso desde o dia 26 de outubro, após ser investigado por comandar ameaças às instituições democráticas durante as manifestações organizadas no Sete de Setembro.