Publicado 17/12/2021 08:54

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) continua com o pior índice de rejeição desde o início do seu governo entre os brasileiros. É o que mostra o levantamento do Instituto Datafolha divulgado pela Folha de S. Paulo nesta sexta-feira, 17. Segundo a pesquisa, a gestão do mandatário ainda é considerada ruim ou péssima por 53% das pessoas, mesmo percentual registrado no mês de setembro.

Os outros parâmetros de avaliação do levantamento também seguiram com o mesmo percentual. Logo, 22% dos brasileiros consideram o governo de Bolsonaro bom ou ótimo; 24% regular e 1% não sabe responder. Entre os que aprovam a gestão, a maioria são empresários (50%) e evangélicos (32%). Também fazem parte desse quantitativo pessoas que ganham até dois salários mínimos (17%), desempregados (16%) e jovens entre 16 e 24 anos (13%).

Já quem desaprova o atual chefe do Planalto são em sua maioria homossexuais e bissexuais (75%), estudantes (73%), jovens de 16 a 24 anos (59%) e moradores do Nordeste (58%). Também estão nesse grupo pessoas que ganham até dois salários mínimos (51%), pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos (48%) e moradores do Sul (44%).

O levantamento ouviu 3.666 pessoas, com mais de 16 anos, em 191 municípios do pais entre os dias 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.