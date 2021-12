Vacina Pfizer - Reprodução

Publicado 24/12/2021 09:59 | Atualizado 24/12/2021 10:06

O Ministério da Saúde abriu, na noite desta quinta-feira, 23, a consulta pública sobre vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A consulta estará aberta até o dia 2 de janeiro.

De acordo com o anuncio publicado no site do ministério, a vacinação não deve ser compulsória e, para a aplicação do imunizante, "será exigida prescrição médica e autorização dos pais ou responsáveis, mediante assinatura de termo de assentimento".

Segundo o texto divulgado no Diário Oficial da União, qualquer pessoa pode participar, basta preencher um formulário online. O período é aberto para que "sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas".



Conforme anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta quinta, o texto da consulta pública inclui a recomendação de exigência de prescrição médica para vacinação.

Aprovação da Anvisa