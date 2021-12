Na Bahia, os temporais não dão trégua há cerca de um mês - Reprodução Internet

Na Bahia, os temporais não dão trégua há cerca de um mêsReprodução Internet

Publicado 26/12/2021 12:06

Dois helicópteros Águia, dois aviões e 14 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo foram enviados hoje pelo governo para auxiliar no resgate das vítimas das chuvas na Bahia.



O grupo partiu com os equipamentos hoje, 26, pela manhã do aeroporto do Campo de Marte. Ontem, 25, outros seis bombeiros já haviam partido rumo ao sul da Bahia em um caminhão com cinco embarcações. Os oficiais e praças envolvidos na operação são especialistas em resgate, salvamento e logística.

Na Bahia, os temporais não dão trégua há cerca de um mês. Cerca de 4.185 pessoas estão desabrigadas e 11.260 desalojadas. Ontem a crise se acentuou. Ao menos 20 cidades estão debaixo d'água.



Segundo a Defesa Civil, foram confirmadas 17 mortes e 286 feridos. Segundo o governador Rui Costa, os esforços do poder público se concentram na retirada dos moradores das áreas de risco, já que algumas casas correm o risco de desabar.



Até o momento, 66 cidades já declararam estado de emergência. Além de São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Espírito Santo também devem enviar ajuda ao estado.