O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.Divulgação/Polícia Militar Santa Catarina

Publicado 26/12/2021 12:52

Fortaleza - Segundo a secretaria da Segurança Pública (SSPDS), 10 suspeitos foram presos acusados de participar de chacina que deixou 6 mortos em Fortaleza (CE). O crime aconteceu na madrugada de sábado, 25, durante comemoração natalina no bairro Sapiranga.



Entre as vítimas, cinco morreram no local durante a ação dos criminosos. A última, morreu a caminho do hospital. Outras seis pessoas foram socorridas, mas ainda não tiveram o estado de saúde informado.

Em conjunto com prisão dos suspeitos, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também apreendeu seis pistolas e dois kits roni, utilizados para transformar um arma comum e metralhadora.



"Tão logo tomamos conhecimento acerca dessas mortes, a Polícia Civil iniciou as investigações de segmento, colocamos algumas equipes na rua pra tentar identificar a autoria, apreender as armas de fogo e, diante desse contexto, e com ajuda da população, conseguimos obter êxito em localizar uma casa onde indivíduos estariam portando armas de fogo e seriam realmente suspeitos desse crime", disse Harley Filho, diretor da DHPP.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas policiais militares acreditam na possibilidade de ter sido motivado por briga entre facções criminosas.