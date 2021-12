Yago, da dupla com Santhiago, morre aos 29 anos - Divulgação

Publicado 30/12/2021 08:29

Rio - O cantor sertanejo Yago, que fazia dupla com Santhiago, morreu aos 29 anos nesta quarta-feira. Ele estava internado no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, desde o início de dezembro por conta de um linfoma, que causou um pneumotórax. Esta condição faz com que o ar que deveria estar no pulmão seja expelido pelo tórax, fazendo com que o órgão se contraia e pare de funcionar. O velório de Yago começou às 8h desta quinta-feira, capela 2 da Paróquia da Orleans, em Curitiba. O sepultamento está previsto para às 14h.

O perfil oficial da dupla lamentou a morte de Yago nas redes sociais. "Nosso agradecimento a todos que oraram e enviaram energias positivas e a equipe do Hospital Erasto Gaertner que não mediu esforços para tentar salvar esse menino alegre, brincalhão e talentoso que vai deixar saudades", dizia a mensagem.

Yago e Santhiago eram conhecidos como "Os Ciganos". Yago também era reconhecido pela habilidade de imitar a voz de outros sertanejos famosos.

Esta quarta também foi marcada pela morte do cantor sertanejo Maurílio, que fazia dupla com Luiza. Ele estava internado desde o dia 15 de dezembro após passar mal durante a gravação de um DVD. Maurílio morreu após um quadro de choque séptico causado por uma tromboembolia pulmonar.