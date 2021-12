Bahia registra 25 mortes devido às enchentes - Divulgação/Governo da Bahia

Publicado 30/12/2021 18:47

Na tarde desta quinta-feira, 30, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que o número de mortos devido às fortes chuvas na Bahia subiu para 25. Com as enchentes que atingem diversas regiões do estado, 37.035 estão desabrigados, 54.771 desalojados e 517 feridos.

Segundo a Defesa Civil, o novo óbito ocorreu ainda nessa quarta, 29, mas foi confirmado apenas hoje e se trata de um homem de 45 anos que se afogou no distrito do Rio do Braço, na zona rural do município. No total, 643.068 pessoas foram atingidas.

Até o momento, os locais com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).

As ocorrências foram registradas em 163 municípios afetados e, desse total, 151 estão em estado de emergência.

*em atualização