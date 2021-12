Lya lutava há 7 meses contra o câncer de pele. Segundo a sua filha, Suzana Luft, Lya morreu enquanto dormia - Divulgação/Editora Record

Lya lutava há 7 meses contra o câncer de pele. Segundo a sua filha, Suzana Luft, Lya morreu enquanto dormiaDivulgação/Editora Record

Publicado 30/12/2021 15:31

RS - A escritora Lya Luft morreu na madrugada desta quinta-feira, 30, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aos 83 anos. Ela estava com um câncer de pele, já com metástase, e chegou a ser internada nas últimas semanas, mas pediu para retornar para casa antes do Natal.

Lya lutava há 7 meses contra o câncer de pele. Segundo a sua filha, Suzana Luft, Lya morreu enquanto dormia. O velório e enterro da escritora serão restritos para a família e amigos.

Natural da cidade de Santa Cruz do Sul, Lya se formou em pedagogia e letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e, depois, foi trabalhar como tradutora de livros. A sua primeira obra, "Canções de Limiar", foi publicada em 1964. Ao longo da carreira, a escritora lançou 30 livros.

A editora Record, que publicava seus livros, disse que uma da suas obras mais conhecidas, "Perdas & Ganhos", lançado em 2003, superou a marca de cem semanas na lista de mais vendidos.

Lya permaneceu ativa até os últimos anos de vida. Sua obra "As coisas humanas", a mais recente, lançada em 2020, foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria crônicas.

"Lya era escritora de uma sensibilidade enorme. Suas palavras sempre impactavam seus leitores, trazendo reflexões e sabedoria. Lembro de um trecho do 'Perdas & ganhos' em que ela pergunta se o Anjo da morte bater na sua porta o que você dirá para ele não te levar? As razões que você dará para que ele te dê mais tempo ainda nesta terra. O Anjo chegou, e as palavras para convencê-lo se calaram. Perde o Brasil uma das suas maiores cabeças pensantes", lamenta Sonia Machado Jardim, presidente do Grupo Editorial Record.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se manifestou através da sua página no Twitter e lamentou a morte da escritora.

"O RS perde um dos seus maiores nomes da literatura. Lya Luft nos deixa aos 83 anos e abre uma lacuna difícil de ser preenchida. Que Deus conforte a família e os amigos", escreveu ele.

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) também se solidarizou com a morte de Lya. "Que tristeza saber da morte de Lya Luft! Escritora gaúcha tão talentosa e corajosa que inspirou as mulheres brasileiras. Ensinou sobre autonomia, sobre apostar no próprio trabalho e nos próprios sonhos. Meus sentimento à família e amigos", disse ela.

A escritora Martha Medeiros fez uma publicação no Instagram lamentando a morte da amiga.

"Desde 'As parceiras', seu primeiro romance, fique fã. Assim que nos conhecemos pessoalmente, ela me deu o livro 'Mulheres que correm com os lobos' de presente, como se fosse o meu passaporte para uma confraria de autoras pensantes. Desde então, trocávamos mensagens, e-mails, WhatsApp’s, sempre atentas uma com a outra. Estive com ela algumas vezes e nunca saí de mãos abanando de nossas conversas, ela sempre tinha uma palavra positiva e uma irreverência a ofertar. Quando seu filho André faleceu, fui até ela. Ao lado do caixão, ela me olhou e disse, daquele jeito sem meias palavras: 'Martha, a morte é uma merda'. É verdade, Lya. Sentiremos muita saudade de você. RIP", escreveu ela.