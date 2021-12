O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 31/12/2021 16:18

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta sexta-feira, 31, que os dados do DataSUS devem estar normalizados até a primeira quinzena de janeiro. Ainda assim, o chefe da pasta disse que não tem como estipular uma data específica e acrescentou: "é uma luta diária".

"A expectativa é de ter isso no prazo mais curto possível. Agora no mês de janeiro, na primeira quinzena de janeiro, nós esperamos estar com esses dados estabilizados. Mas nunca dá para cravar, né? Porque é uma luta diária essa questão contra essas ameaças", declarou.

Nesta sexta, o ataque hacker a plataforma completou 21 dias. Desde então, há falhas na divulgação dos dados relacionados a doença, além dos usuários terem dificuldade para acessar o comprovante de vacinação. Segundo Queiroga, a invasão está sendo investigada pela Polícia Federal.

"Nunca ficamos no escuro, porque os dados chegam ao Ministério da Saúde. Esses dados são processados no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde. E nós acompanhamos a evolução da pandemia em todos os estados e municípios", acrescentou.

Vacinação infantil

Apesar da vacinação de crianças já ter recebido o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a pasta está promovendo uma consulta pública sobre a imunização da faixa etária entre 5 e 11 anos até o dia 2 de janeiro.

Diante disso, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia determinou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro disponibilizem informações sobre a realização do procedimento no prazo de cinco dias. Questionado, Queiroga relembrou que a consulta foi uma sugestão do ministro Ricardo Lewandowski e acrescentou: "As pessoas buscam o judiciário. É normal, faz parte do processo democrático".