Faixa com ameaças à quem empinar moto - Divulgação / Redes sociais

Publicado 03/01/2022 18:28 | Atualizado 03/01/2022 18:57

Faixas com ameaças de "dar cacete" em quem empinar ou "cortar giro" com a moto, foram colocadas no bairro de Grande São Pedro, em Vitória, no Espirito Santo. Ameaças semelhantes fjá haviam sido registradas no litoral e no interior de São Paulo.

Pelo menos três avisos irregulares, que diziam que estava proibido "tirar giro" ou "chamar grau", e que as infrações estavam "sujeito a cacete".

A prefeitura de Vitória iniciou, na tarde desta segunda-feira, 3, a retirada das faixas que haviam sidocolocadas na Grande São Pedro,com ameaças a motociclistas. Os banners continham avisos de proibição de empinar a moto ou fazer barulho.

Em contato com ODIA, A Polícia Militar do Espírito Santo informou que a fixação ou retirada de faixas, banners ou quaisquer outras formas de comunicação em espaço público são disciplinadas pelo poder municipal. A PMES destacou ainda que o crime de ameaça é ação privada, condicionada à representação, e que em caso do cidadão se sentir ameaçado, deve procurar uma delegacia de Polícia Civil e registrar a denúncia.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, fazer barulho alto e malabarismos com a moto são práticas proibidas e as infrações podem ser penalizadas com multas e retenção do veículo.