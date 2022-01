Brasil registra 659 mortes nas últimas 24 horas - Reprodução

Publicado 29/01/2022 21:26 | Atualizado 29/01/2022 21:30

Rio - A média móvel de mortes do Brasil atingiu o pior resultado desde de setembro do ano passado, neste sábado (29), com 523 vítimas da covid-19. A última marca tão negativa era de 540 casos, registrada no dia 30 de setembro. Nas últimas 24 horas, foram 695 óbitos, totalizando 629.643.

Os números revelam uma tendência de alta verificada nos últimos dias. Em comparação com o registrado há duas semanas, no dia 15 de janeiro, quando 175 pessoas haviam morrido pelo vírus, o número atual é quase 400% maior.

O indicador de novos casos anotou 207.316 diagnósticos nas últimas 24 horas. Totalizando 25.247.470 testes positivos desde o início da pandemia. O número elevou a média móvel de novos casos também a mais um recorde. Foram 183.896 diagnósticos em sete dias. Essa é a 12ª maior marca desde o início da pandemia.

No Rio, foram 24.205 novos casos e 45 mortes nas últimas 24 horas. Desse total, 18 mil diagnósticos foram registrados só na capital e 18 mortes.