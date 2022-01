Gilmar Mendes - Reprodução

Gilmar MendesReprodução

Publicado 29/01/2022 14:15

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, enviou um pedido de investigação contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à Procuradoria-Geral da República (PGR). O magistrado baseia o seu pedido na instabilidade do sistema de dados da pasta no fim do último ano.

A solicitação atende a um pedido do Partido dos Trabalhadores (PT). A sigla entende que as falas do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a adoção de medidas de contenção na disseminação da variante ômicron "levam a sugerir que o apagão nos sistemas informatizados do Ministério da Saúde podem ser ação política visando esconder a real situação sanitária existente no país".

Os sistemas do Ministério da Saúde sofreram um ataque hacker no dia 10 de dezembro e, desde então, o governo apresenta dificuldade em organizar e disseminar dados do número de contaminações, mortes e de brasileiros vacinados contra a covid-19.

Nas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes afirmou que "o restabelecimento dos sistemas de atualização dos boletins epidemiológicos deve ser tratado como prioridade. Há semanas os Estados e Municípios enfrentam dificuldades em informar os casos de contaminação e de internação".