Brasil

Deputada engana com montagem que associa miocardite de jogador à vacina contra a covid

É enganosa a montagem publicada pela deputada federal Carla Zambelli (PSL) no Facebook com títulos de reportagens dando a entender que o jogador canadense Alphonso Davies, do Bayern de Munique, teve miocardite por conta da vacina contra covid-19

Publicado há 13 horas