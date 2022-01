Associação Médica Brasileira defende anulação de portaria do governo federal que permite 'kit covid' - Pixabay

Publicado 24/01/2022 18:57 | Atualizado 24/01/2022 18:59

Brasília - O Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid-19 da Associação Médica Brasileira (AMB) pediu a anulação da portaria do Ministério da Saúde que defendeu o uso do "kit covid" no combate a doença. Através de uma nota, divulgada nesta segunda-feira (24), a AMB afirmou que as recomendações "não têm a menor sustentação científica" e são "pontuações falaciosas".

Na última sexta-feira (21), o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti Neto, assinou a portaria que recusa a incorporação de diretrizes aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec) para o tratamento contra a Covid-19 na rede pública de saúde.



Entre as medidas sugeridas pela comissão estavam a não utilização de remédios como a cloroquina, a azitromicina, a ivermectina e outros medicamentos sem eficácia para tratar a doença.

Mais cedo, a Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da portaria e o afastamento de Angotti.