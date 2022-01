Partido Rede pede ao STF afastamento de secretário do Ministério da Saúde | Brasil | O Dia

Médico Hélio Angotti Neto - Reprodução Instagram

Publicado 24/01/2022 19:51

Rio - O partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 24, a anulação da nota técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde onde afirma que as vacinas não têm demonstração de segurança.

Segundo informações do "G1" a sigla pede também o afastamento cautelar do secretário responsável pelo setor que emitiu a nota técnica, Helio Angotti Neto. Os pedidos devem ser analisados pelo ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, que é relator de uma ação do partido sobre atuação de agentes públicos durante a pandemia.



A nota técnica questionada pela Rede foi publicada na última sexta-feira, 21. No documento, a secretaria do Ministério da Saúde também afirma que a hidroxicloroquina demonstrou segurança como uma tecnologia de saúde para a covid-19. Desde março de 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda o uso do medicamento para o tratamento ou prevenção do coronavírus.



Na petição enviada ao ministro Barroso, a Rede diz que a nota técnica "claramente contrária ao consenso científico internacional e afronta os princípios da cautela, precaução e prevenção, que deveriam ser o norte da bússola de qualquer gestor público no âmbito do enfrentamento de uma pandemia".

E que o documento da secretaria do Ministério da Saúde é "acintoso à Constituição Federal". Além da anulação da nota e do afastamento do secretário, a a sigla pede que, em substituição ao documento questionado, seja publicada uma nova nota técnica que observe "normas e critérios científicos e técnicos, como os estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas, os princípios constitucionais da precaução e da prevenção."



O Ministério da Saúde afirmou que "em nenhum momento afirmou que o referido fármaco [a hidroxicloroquina] é seguro para tratamento da Covid-19, nem questionou a segurança das vacinas, que é atestada pela agência reguladora [Anvisa]".



Segundo a pasta, a interpretação foi retirada de forma equivocada de uma manifestação da secretaria chefiada por Helio Angotti Neto.



"A interpretação foi retirada erroneamente de uma manifestação de nota técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE). A secretaria informou que observada isoladamente não traduz o real contexto, explicitado no próprio texto. A interpretação de que ela afirma existência de evidências para o medicamento cloroquina e não existência de evidências para vacinas é errada e descontextualizada", afirmou a pasta comandada por Marcelo Queiroga.