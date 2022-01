Vídeo: morador tenta humilhar gari em Belém; 'vai limpar lixo, eu tenho ensino superior' | Brasil | O Dia

O homem foi identificado como Fabrício - Redes sociais / divulgação

O homem foi identificado como Fabrício Redes sociais / divulgação

Publicado 24/01/2022 19:34

Trabalhadores da limpeza urbana de Icoaraci, município de Belém, denunciaram um homem por ofensas a equipe de garis que trabalhavam no distrito, no último sábado, 22. De acordo com os funcionários, o homem, que é morador do local, teria humilhado a equipe que fazia a retirada de entulhos no lugar.



Nas imagens é possível ouvir o homem dizendo "vai limpar lixo" e que ele não iria varrer o chão, porque tinha nível superior. "Pode tirar ali, 'bora', tudinho, mais ali", debochando do trabalhador.

Confira o vídeo:

De acordo com a Agência Distrital de Icoaraci, a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Polícia Civil do Pará seriam foram para apurar o caso e punir o morador, identificado como Fabrício Modesto.

Por meio de suas redes sociais, Fabrício afirmou que está sofrendo injúria, difamação e calúnia por questão "meramente política". Segundo Fabrício, em nenhum momento ele quis humilhar alguém, e que o gari sim queria humilha-lo.



"Ser chamado de criminoso pela agente distrital de Icoaraci foi tão grave quanto o que o rapaz filmou para me prejudicar... Eu jamais quis falar aquilo para humilhar alguém, eu estava cobrando um direito meu", afirmou.

Em nota a polícia afirmou que todos os procedimentos cabíveis estão sendo realizados para a elucidação do crime.