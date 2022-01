Turista israelense reage a assalto e fere ladrão no Farol da Barra - Divulgação

Publicado 24/01/2022 20:14 | Atualizado 24/01/2022 20:20

Salvador - Um turista israelense imobilizou um assaltante após ser esfaqueado na madrugada desta segunda (24), nas imediações do Farol da Barra, região turística de Salvador. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o suspeito imobilizado e muito sangue ao redor.

A Polícia Militar foi acionada e informou que a vítima, que é praticante de artes marciais, estava com uma ferida na região lombar, enquanto o suspeito do crime foi atingido no pescoço. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por conta da gravidade do ferimento, o assaltante foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde deles.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.