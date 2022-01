A Ministra Rosa Weber - Reprodução/YouTube

Publicado 24/01/2022 20:37

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou para a Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta segunda-feira, 24, uma "notícia-crime" apresentada pela oposição contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por um "provável cometimento do crime de prevaricação" diante da demora em incluir as crianças de cinco a 11 anos entre as pessoas a serem vacinadas contra Covid-19.

O pedido de abertura de investigação foi feito pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e o secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha.

No despacho, Rosa Weber afirmou que cabe ao procurador-geral da República, Augusto Aras, “a formação da opinio delicti em ações penais de competência desta Suprema Corte, para manifestação no prazo regimental”.

Segundo a noticia-crime apresentada, Bolsonaro e Queiroga “potencialmente configuram ações deliberadas e coordenadas para retardar a inclusão da vacina contra Covid-19 para crianças”.