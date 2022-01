Número de casos de covid-19 voltou a crescer no Brasil - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 24/01/2022 20:55 | Atualizado 24/01/2022 20:56

São Paulo - Segundo dados do boletim diário da covid-19 divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil registrou nas últimas 24h 83.340 novos casos de covid-19.



O número confirma a tendência de alta vivida pelo país desde o início de janeiro. O total de resultados positivos no país até agora é de 24.127.595.

A média móvel de infecções, estatística que leva em conta os últimos sete dias, ficou em 150.401.



Com relação às mortes, foram contabilizadas 259 desde ontem, elevando o total de vidas perdidas no país para 623.356 desde o início da pandemia. A média móvel de óbitos está em 313, também em alta.



O crescimento no número de casos é mundial. Segundo o Johns Hopkins, já são 353.664.208 registros em todo o mundo. O número de mortes é de 5.061.789.