Governo exonera diretor do Inep responsável pelo Enem após carta de demissão | Brasil | O Dia

Publicado 25/01/2022 09:51

O governo federal exonerou, nesta terça-feira, 25, o diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Anderson Soares Furtado Oliveira. Ele havia assumido o cargo há oito meses. A demissão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça. Anderson era servidor de carreira do Inep, e atuava no órgão desde 2013.

A saída de Furtado faz parte de uma série de trocas em cargos de comando e de coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), após a finalização dos trabalhos relacionados ao Enem 2021, marcado pela crise com os 37 funcionários que pediram demissão de cargos comissionados no órgão, às vésperas do Exame.



Após serem desligados do órgão, os trabalhadores justificaram a saída pela "fragilidade técnica e administrativa" da gestão máxima do Inep. Em ofício endereçado aos chefes de departamento, Anderson pediu que os servidores fossem valorizados e que fosse criado um consenso para que todos ficassem nos cargos.

Servidor de carreira do Inep, Furtado é o sexto titular da Daeb nomeado durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele vem tentando deixar o posto há algum tempo, em meio a embates com o alto comando do instituto, inclusive com o presidente, Danilo Dupas.



Para assumir o cargo de Anderson, o Ministério da Educação nomeou Michele Cristina Silva Melo, que era diretora de Estudos Educacionais do órgão.