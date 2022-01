O crime ocorria na casa da vítima, localizada no Centro da cidade de Maribondo, em Alagoas - Elza Fiuza/Agência Brasil

O crime ocorria na casa da vítima, localizada no Centro da cidade de Maribondo, em AlagoasElza Fiuza/Agência Brasil

Publicado 27/01/2022 16:48 | Atualizado 27/01/2022 16:50

Alagoas - A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 26, dois idosos e a mãe de uma menina de 4 anos na cidade de Maribondo, interior de Alagoas, por suspeita de estupro de vulnerável contra a criança. A mulher é suspeita de "vender" a filha por R$ 50 para os estupradores.

De acordo com a equipe da Polícia Civil do 101º DP, a investigação apontou que a mãe da criança, uma jovem de 20 anos, permitia que os homens de 78 e 81 anos abusassem da menina, mediante pagamento em dinheiro, no valor de R$ 50. Não há informações sobre o pai da criança ou há quanto tempo os abusos ocorriam.



O crime ocorria na casa da vítima, localizada no Centro da cidade de Maribondo. De acordo com o chefe de Operações do 101º DP, um dos homens chegava a introduzir o dedo na vagina da criança, além de pedir que ela segurasse o pênis durante o abuso sexual.

A mãe da menina e os idosos responderão pelo crime de estupro de vulnerável, com pena prevista de 6 a 8 anos em regime fechado.