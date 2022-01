Menina de 4 anos é encontrada com mãe e tio em motel em BH | Brasil | O Dia

Tio estava tomando banho com a criança - Reprodução internet

Tio estava tomando banho com a criançaReprodução internet

Publicado 27/01/2022 19:14

A Polícia Militar de Minas Gerais encontrou, nesta quarta-feira, 26, uma menina de 4 anos dentro de um motel na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. A criança estava na companhia da mãe e do tio. Com informações do Portal G1.



De acordo com o Boletim de Ocorrência da corporação, uma das funcionárias contou aos policiais que arrumava um quarto quando percebeu que a criança desceu do veículo e foi para a suíte ao lado. Ao confirmar que realmente se tratava de uma criança, a mulher correu para a portaria e passou a situação para as colegas de trabalho.

Antes da chegada da viatura, as funcionárias foram até o quarto e encontraram a mãe da menina vestida e perto da cama, enquanto o tio da criança, de 31 anos, estava nu no banheiro com a garotinha. Enquanto a equipe policial estava a caminho, a suspeita ameaçou as trabalhadoras de morte e jurou vingança.

Em conversa com os militares, a mulher disse que o cunhado foi de carro até a sua casa e, em seguida, foram ao motel para olharem o chuveiro. Logo depois, eles iriam embora. O homem confirmou a versão da cunhada e negou que tenha abusado sexualmente da sobrinha.

Em contato com O Dia, A Polícia Civil de Minas Gerais informou que ratificou o flagrante do homem, de 31 anos, e da mãe da criança, de 23 anos, pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça. O homem ainda responderá por falsificação de documentos. Os suspeitos foram encaminhados ao Sistema Prisional, e criança foi entregue ao Conselho Tutelar de Belo Horizonte.