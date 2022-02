Dois homens são presos após assediar uma sargento da PM - Reprodução Instagram

Publicado 05/02/2022 14:01 | Atualizado 05/02/2022 15:10

Minas Gerais - Dois homens foram presos por importunação sexual a uma 3ª sargento da Polícia Militar nesta sexta-feira, na cidade de Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. De acordo com a corporação, a militar, de 30 anos, estava fardada e trabalhando quando foi assediada duas vezes pela dupla, de 28 e 34 anos. A informação é do "Correio Braziliense".



Segundo a PM, "Gostosa" e "essa aí é boa" foram duas das frases ditas pelos homens. A militar evitou a abordagem em um primeiro momento, mas os homens voltaram ao local e continuaram a assediá-la.

Então, a policial resolveu acionar uma viatura da PM e outros agentes encontraram os homens dentro do Mercado Municipal da cidade. Os militares ainda acharam uma testemunha, que presenciou a importunação sexual e pediu "respeito" a dupla, que não se importou com a advertência. Eles receberam voz de prisão pelo crime.

O artigo 215-A do Código Penal brasileiro, citado pelos militares na hora da prisão e que tipifica a importunação sexual, prevê pena que pode variar de reclusão entre 1 e 5 anos, "se o ato não constitui crime mais grave".