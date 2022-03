Raimundo Nonato e Nonaelton morreram em acidente bastante incomun - Arquivo pessoal

Raimundo Nonato e Nonaelton morreram em acidente bastante incomunArquivo pessoal

Publicado 07/03/2022 18:59

Pai e filho morreram após um acidente bastante incomum em que as duas motocicletas que eles conduziam colidiram de frente, na manhã do último domingo, 6, numa estrada rural do município de Estreito (MA), a 496 km de São Luís.

Segundo parentes, no momento da tragédia o pai, identificado como Raimundo Nonato, havia saído para procurar o filho, identificado como Nonaelton, para avisar que sua mãe estava passando mal. Durante o trajeto, os dois acabaram colidindo de frente. Nonaelton morreu na hora e o pai dele, Raimundo, chegou a ser socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos.

Os dois eram servidores públicos da cidade de Estreito e, segundo informações, Raimundo tinha um sítio na região.

Ainda não se sabe o estado de saúde da mãe e esposa das vítimas.