Hamilton Mourão se distância de Bolsonaro ao elogiar presidente ucraniano Volodymyr ZelenskyValter Campanato/ Agência Brasil

Publicado 07/03/2022 14:16 | Atualizado 07/03/2022 14:48

Brasília - Em um novo distanciamento em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) elogiou nesta segunda-feira, 7, o mandatário da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e fez acenos ao chefe de Estado eleito do Chile, o esquerdista Gabriel Boric.

Bolsonaro tem sido cobrado para apresentar uma postura mais firme em relação à guerra contra a Ucrânia iniciada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, uma semana após a visita oficial do chefe do executivo brasileiro a Moscou. A conduta de suposta "isenção" tem sido interpretada como um apoio velado aos russos em razão da dependência brasileira dos fertilizantes do país e por identificações com o lado conservador de Putin.

"O Presidente Zelensky tem se mostrado uma liderança extremamente capaz e eficiente", declarou Mourão a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto.

O general também avaliou que a Rússia tem "objetivos limitados" na Ucrânia. "Pelo que eu estou vendo, o objetivo russo seria limitado, de avançar até uma linha norte-sul e balizada pelo Rio Dniepre, incluída a capital Kiev", seguiu o vice-presidente, para quem a guerra "vai demorar um pouquinho ainda".

Mourão, que viaja na quarta-feira, 9, para a posse de Boric, em Santiago, ainda fez acenos ao novo presidente do Chile. "Vou levar uma mensagem formal de desejo de sucesso ao presidente Boric na tarefa que o povo chileno confiou a ele e da manutenção dos nossos laços, não só de amizade, mas da nossa relação econômico-social", disse.

De direita, Bolsonaro decidiu não comparecer à posse do esquerdista Boric e será representado por Mourão. O governo brasileiro só cumprimentou o presidente eleito do Chile pela vitória quatro dias depois de anunciado o resultado das urnas.