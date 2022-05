Investigações apontam envolvimento de juízes, servidores, advogados e empresários - Divulgação

Publicado 20/05/2022 08:33 | Atualizado 20/05/2022 09:33

A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira, 20 , a operação Skiagraphia contra um esquema de corrupção bilionário com envolvimento de juízes federais, advogados, servidores públicos e empresários. As investigações apontaram que decisões judiciais a favor de "grandes devedores da União" geraram rombos aos cofres públicos. Cerca de 90 policiais participaram da ação com o objetivo de cumprir 19 mandados de Fortaleza, no Ceará; em São Paulo, na capital; Recife, em Pernambuco; Dourados, no Mato Groso do Sul; e Brasília, no Distrito Federal.

Os mandados, emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, autorizam a apreensão de documentos e arquivos que possam comprovar a participação dos suspeitos no esquema de corrupção. Segundo a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas em 2019 e desde então, foram encontrados indícios de vínculos suspeitos entre magistrados e advogados, fluxo financeiro fora do normal e falsificação de documentos da União com prejuízo à Fazenda Nacional em benefício de empresários.

A Polícia Federal informou que o esquema aconteceu entre 2012 e 2016, quando foram identificados processos fiscais ilícitos de "grandes devedores da União". Envolvidos no esquema de corrupção podem responder por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas podem chegar a 42 anos de prisão. As investigações continuam.

A operação foi batizada de Skiagraphia como alusão à técnica de pintura "shadow painting" caracterizada pela busca da ilusão de profundidade pelo contraste entre sombra e luz. "Com isso, os investigados simulavam estar à luz do caminho público, mas na verdade se encontravam às sombras da lei", diz a corporação.